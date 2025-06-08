انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: ضيوف الرحمن يؤدون مناسكهم في يسر وطمأنينة.. وحرب "طماطم" تشتعل في كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق واس حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف في عرفات واس حاج يتضرع إلى الله من نقطة عالية بالقرب من الكعبة المشرفة حازم بدر/ فرانس برس المصلون يتجمعون لأداء صلاة العيد في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية أنجلينا كاتسانيس/ رويترز طفل فلسطيني يعاني من سوء التغذية الحاد وسط مجاعة تضرب أطنابها في قطاع غزة هيثم عماد/ شاترستوك مجرة درب التبانة تتلألأ في سماء منتزه وادي الموت الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تايفون كوسكون/ جيتي صبي ينام على أكوام من القمامة على طول نهر باسيج الملوّث في مانيلا بالفلبين إيلويزا لوبيز/ رويترز ثورة بركان جبل إتنا كما يظهر بالقرب من كاتانيا في إيطاليا فابريزيو فيلا/ جيتي فيل يتجوّل في أحد المتاجر في دولة تايلاند كانوكبورن سريبون/ أسوشيتد برس زوّار وسياح يتراشقون بثمرات الطماطم غير الصالحة للأكل خلال مهرجان "جران توماتينا" في كولومبيا دييجو كويفاس/ جيتي محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: ضيوف الرحمن يؤدون مناسكهم في يسر وطمأنينة.. وحرب "طماطم" تشتعل في كولومبيا

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: ضيوف الرحمن يؤدون مناسكهم في يسر وطمأنينة.. وحرب "طماطم" تشتعل في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.