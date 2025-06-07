شكرا لمتابعة خبر عن هل سألت نفسك كم يبلغ حجم سوق أمواس وماكينات الحلاقة بالمملكة؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير حديث عن حجم سوق الأمواس وماكينات الحلاقة والشفرات المعدنية في المملكة خلال عام 2024، والذي بلغ نحو 339 مليون ريال، ما يعكس تنامي الطلب المحلي على مستلزمات العناية الشخصية للرجال.

وبحسب البيانات، جاءت بولندا في صدارة الدول المصدّرة للمملكة، مستحوذة على 64% من إجمالي الواردات، بقيمة تصل إلى 219 مليون ريال، تليها الصين بنسبة 11% (39 مليون ريال)، ثم اليابان بنسبة 5% (17 مليون ريال).

ويعكس هذا الرقم الكبير حجم الإنفاق المحلي على منتجات الحلاقة، ويشير إلى أهمية هذا القطاع في السوق الاستهلاكي للمملكة، سواء من جانب الأفراد أو صالونات الحلاقة المنتشرة في مختلف مدن المملكة.