شكرا لمتابعة خبر عن سائحة تستمتع بالأجواء الريفية في جبال فيفا وتشارك في قطف القهوة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يعكس جاذبية السياحة الريفية في المملكة، وثق مقطع فيديو سائحة أوروبية وهي تشارك بحماس في قطف حبوب القهوة بجبال فيفا في منطقة جازان، جنوب المملكة، وسط طبيعة خلابة وتضاريس جبلية ساحرة.

وظهرت السائحة وهي ترتدي الزي الجبلي الشعبي للمنطقة، مندمجة مع السكان المحليين، حيث عبرت عن سعادتها بالتجربة الفريدة التي جمعت بين التراث الزراعي الأصيل والضيافة السعودية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنامي الاهتمام العالمي بالهوية الثقافية للقهوة السعودية، التي سُجلت كعنصر تراثي في منظمة اليونسكو، ويُعد جنوب المملكة من أبرز مناطق زراعتها وإنتاجها.

وتواصل السياحة الثقافية والريفية في المملكة جذب الزوار من مختلف دول العالم، في ظل التوجه الوطني لتعزيز حضور الإرث المحلي على الساحة العالمية.