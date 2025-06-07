شكرا لمتابعة خبر عن مجلس التعاون يرحب بقرار رفع صفة تمثيل فلسطين لدولة مراقب غير عضو بمنظمة العمل الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه بقرار منظمة العمل الدولية برفع صفة تمثيل دولة فلسطين إلى صفة “دولة مراقب غير عضو”، وذلك خلال أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي.

وأكد معاليه أن هذا التطور يعد انسجامًا واضحًا مع الموقف الدولي الذي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعزز من مكانة فلسطين داخل منظومة الأمم المتحدة.

وجدد معاليه التأكيد على موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.