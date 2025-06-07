شكرا لمتابعة خبر عن متطوع: خدمة الحجاج شرف ومسؤولية ونعمل بكل تفانٍ لدعم المنظومة الطبية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر أحد المتطوعين الصحيين المشاركين في موسم حج هذا العام 1446هـ عن مشاعره الكبيرة بخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال المتطوع في حديثه لقناة الإخبارية: “سعادتي لا توصف بخدمة ضيوف الرحمن، وأعتبر مشاركتي في هذا العمل شرفًا عظيمًا ومسؤولية لا تقل عن أي مهمة وطنية أخرى، نعمل بروح الفريق الواحد، ونسعى بكل حرص لنكون سندًا للخدمات الطبية المقدمة للحجاج”.

وتأتي هذه الجهود ضمن فعاليات النسخة السابعة عشرة من البرنامج الصحي التطوعي بالحج، الذي تنظمه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية “درهم وقاية”، بالشراكة مع وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة المكرمة، وبدعم من وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

ويشهد البرنامج هذا العام مشاركة نحو 650 متطوعًا ومتطوعة من أصحاب التخصصات الصحية المختلفة، بعد أن خضعوا لبرنامج تأهيلي مكثف امتد لأربعة أيام، شمل تدريبات ميدانية ونظرية، بإجمالي 3900 ساعة تدريبية، بهدف تأهيلهم لتقديم أفضل سبل الدعم الطبي والوقائي خلال موسم الحج.

وتم توزيع 110 فرق تطوعية ميدانية على مواقع استراتيجية داخل المشاعر المقدسة، مثل منى وعرفات ومزدلفة وخطوط المشاة، بالإضافة إلى جسر الجمرات بجميع أدواره الأربعة.

وتضطلع هذه الفرق بتقديم الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب جهود التوعية والإرشاد الصحي للحجاج، بما يسهم في تقليل الإصابات وتحسين مستوى الصحة العامة.

ويُعد العمل التطوعي الصحي خلال موسم الحج من أبرز صور العطاء الإنساني، حيث يسهم المتطوعون بدور فعّال في دعم المنظومة الطبية، عبر تقديم الإسعافات الأولية، والرعاية العاجلة، والتثقيف الصحي، في إطار يعكس حرص المملكة على تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه المبادرات في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع أعداد المتطوعين في مختلف القطاعات، والوصول إلى مليون متطوع سنويًا.