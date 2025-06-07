شواطئ الشقيق ملاذ الجاليات في العيد

يشهد شاطئ الشقيق التابعة لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان هذه الأيام ومع اجازة عيد الأضحى المبارك ، توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين وخصوصا الجاليات القادمين من منطقة عسير أبها وخميس مشيط والذي يعد المتنفس الأول لأصحاب الشركات والمؤسسات حيث يقضون فترات إجازاتهم في شواطئ الشقيق والإستمتاع بالسباحة والصيد وخصوصا في في الأعياد.

وقال عدد من المتنزهين من الجالية المصرية بأنهم قدموا من ابها إلى شاطئ الشقيق مستغلين اجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بأجواء البحر والسباحة والصيد مؤكدين بأن العيد في السعودية دائما مختلف.

ومثل هذه الرحلات في إجازة العيد تنسيهم عناء الغربة وتدخل الفرح والسرور في قلوبهم وعيد مبارك على الأمة المصرية والسعودية.