شواطئ الشقيق ملاذ الجاليات في العيد

وقال عدد من المتنزهين من الجالية المصرية بأنهم قدموا من ابها إلى شاطئ الشقيق مستغلين اجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بأجواء البحر والسباحة والصيد مؤكدين بأن العيد في السعودية دائما مختلف.
ومثل هذه الرحلات في إجازة العيد تنسيهم عناء الغربة وتدخل الفرح والسرور في قلوبهم وعيد مبارك على الأمة المصرية والسعودية.
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