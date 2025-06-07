موائد جماعية من 60 عاما تحيي موروث عيد الأضحى بالدرب

ومن هذه التقاليد أيام وليالي العيد في جازان سواء الأكلات الجماعية في الفترة الصباحية أو المسائية والتي تجسد عادات المجتمع الجازاني في مواسم الأعياد التقاليد الموروثة منذ القدم، التي تعتبر نموذجًا في ترسيخ مفاهيم الإخاء والألفة بين أهالي الأحياء والقرى، ليأتي العيد في محافظة الدرب بمذاق خاص بما يتضمنه من زيارات وموائد جماعية تزينها العديد من الأطباق، منها الكبسة والحيسية والمحشوش، والحنيذ والمرسة العريكة والكثير من الأكلات الشعبية المتنوعة والتي بتفنن بإعداها ربات البيوت، لترسم هذه التفاصيل فرحة العيد واللقاء بين الأهل والأصدقاء من مواطنين ومقيمين.
وأوضح عدد من أهالي حارة الدير بالدرب بأن هذا التجمع على وجبة العشاء هي عادة سنوية قديمة جدآ متوارثة من عهد الأجداد والاباء من أكثر من 60 عاما ولا تزال محافظين عليها ونحرص على الجميع الحضور فيها من الجيران والأهل والاصدقاء من أهالي الحي مواطنين ومقيمين ولها الأثر الكبير.
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