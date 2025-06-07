السعودية | أكثر من (904,000)م3 مكعب ضختها منظومة المياه في عيد الأضحى.. بإجمالي يناهز 8.7 ملايين م³ منذ مطلع الشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة السعودية للمياه أن كميات المياه التي ضختها منظومة المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يوم عيد الأضحى، بلغت (904,941) مترًا مكعبًا، مما رفع إجمالي كميات المياه التي تم ضخها منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى اليوم العاشر، إلى (8,699,740) مترًا مكعبًا، وذلك في إطار خطة تشغيلية متكاملة؛ تهدف إلى ضمان أمن الإمداد المائي واستدامته خلال موسم الحج.

وأكّدت الهيئة أن منظومة المياه تواصل العمل بكفاءة تشغيلية عالية معتمدةً على قدرات إنتاج ونقل تلبي ذروة الطلب اليومي، بما يفوق (1.2) مليون متر مكعب يوميًا، وطاقة ضخ يومية تتجاوز حاجز المليون متر مكعب، مستفيدة من منظومة متكاملة من البنى التحتية الذكية والتقنيات المتقدمة.

ويعكس الأداء التشغيلي المتكامل تضافر جهود قطاعات المنظومة كافة، التي تعمل على تأمين وفرة الإمداد وكفاءة توزيعه، من خلال الإدارة المتقدمة للشبكات ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب الاستفادة من قدرات التخزين والنقل والمعالجة، فيما تُسهم مبادرات الترشيد التي ينفذها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”، في تعزيز استدامة الموارد، وتحقيق كفاءة الاستخدام.

وأجرت الهيئة ضمن أعمال الرقابة التشغيلية، يوم عيد الأضحى (4,257) فحصًا مخبريًا؛ لضمان جودة وسلامة المياه، بما يعزز موثوقية الإمداد المقدم لضيوف الرحمن.

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