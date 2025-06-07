شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشهري يوضح: لهذا السبب سُميت أيام التشريق بهذا الاسم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ محمد الشهري، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن تسمية “أيام التشريق” تعود إلى عادة قديمة في زمن الحجاج.

وأشار إلى أنه في هذه الأيام التي تبدأ من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة، كان الحجاج يعرضون لحوم الأضاحي للشمس حتى تجف، وهذا التعريض للشمس يُعرف بالتشريق.

وأوضح الشيخ الشهري أن هذا الاسم يدل على عملية تجفيف اللحوم بهدف حفظها، وكان ذلك جزءًا من طقوس الحج وأيام النحر، حيث يستمر الحجاج في هذا التقليد بعد يوم العاشر المعروف بيوم النحر.

وأشار الشيخ إلى أن هذه الأيام المباركة تحمل أهمية دينية عظيمة، حيث ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، هي عيدنا نحن أهل الإسلام، وأيام أكل وشرب.”

وبين أن هذه الفترة من أيام الفرح والاحتفال والتكبير، ويُستحب فيها الإكثار من ذكر الله تعالى والاسمية،كما نبه إلى تحريم الصيام في أيام التشريق إلا لمن كان عليه قضاء، وذلك اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

يُذكر أن أيام التشريق تمثل جزءًا هامًا من مناسك الحج، وتجمع بين الشعائر الدينية والتراث الثقافي الإسلامي، مما يجعلها أيامًا مميزة يعبر فيها المسلمون عن فرحتهم بنعمة الحج والذبح والتقرب إلى الله تعالى.