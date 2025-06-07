شكرا لمتابعة خبر عن نجاح تجربة نقل الأدوية بطائرات الدرونز في المشاعر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت المنظومة الصحية في تنفيذ أول تجربة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية باستخدام طائرات الدرونز في المشاعر المقدسة، ضمن جهودها لتعزيز سرعة الاستجابة ودعم الخدمات الصحية خلال موسم الحج.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة تعاون بين تجمع مكة المكرمة الصحي والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، حيث ساهمت الشراكة في تأمين وتوفير احتياجات الأدوية لموسم حج هذا العام، متضمنة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المشاعر المقدسة باستخدام الدرونز.

وشملت التجربة تزويد مستشفى منى للطوارئ عبر الطائرات بكميات من أكياس الثلج المخصصة لمعالجة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، في إطار الاستعدادات الطبية المكثفة لموسم الحج.