شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور خالد الزعاق يوثق فعاليات العيد في منزلهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق ، بعيد الأضحى المبارك بين أفراد أسرته، وسط أجواء عائلية مميزة . لحظات .

وظهر الزعاق في مقطع مصور برفقة عائلته وهم يؤدون شعائر العيد، ويستمتعون بالأجواء أثناء ذبح الأضحية والتحضير للشواء، بمشاركة الجميع في تفاصيل هذا اليوم المبارك

ولاقى المقطع انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اللذين أشادوا بهذه الأجواء العائلية المميزة .