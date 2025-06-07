شكرا لمتابعة خبر عن مؤذن الحرم المكي الشيخ علي ملا يؤدي تكبيرات عيد الأضحى في منزله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى مؤذن الحرم المكي الشريف، الشيخ علي ملا، تكبيرات عيد الأضحى المبارك اليوم من داخل منزله.

ولد الشيخ علي ملا في مكة المكرمة بحارة سوق الليل العتيقة عام 1366هـ (1945م)، وترعرع في عائلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأذان، حيث اعتاد أجداده على ممارسة مهنة المؤذنين في المسجد الحرام.

بدأ مسيرته كمؤذن عام 1975م، وتولى منصب مشيخة المؤذنين في المسجد الحرام عام 1436هـ بعد وفاة ابن عمه الشيخ عبد المالك الملا.

ويُعتبر الشيخ علي ملا من أشهر وأبرز أصوات المؤذنين في الحرم الشريف، حيث صعد صوته في أرجاء المسجد لأكثر من 45 عامًا.