شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم في مكة والمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسود أجواء شديدة الحرارة اليوم السبت الموافق 11 ذو الحجة 1446هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تزامنًا مع توافد الحجاج لأداء مناسك أيام التشريق.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز، يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 46 درجة مئوية في مكة والمشاعر، لتكون من بين أعلى درجات الحرارة المسجلة على مستوى مناطق المملكة هذا اليوم.

كما أشار التقرير إلى أن الأجواء ستكون مشمسة بوجه عام، مع احتمالية نشاط في الرياح السطحية قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ما قد يؤثر نسبيًا على مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

وأوضح المركز أنه لا توجد مؤشرات على هطول أمطار في مكة والمشاعر، في حين تُسجَّل فرص لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير في جنوب المملكة.

ودعا المركز الحجاج والزوار إلى ضرورة توخي الحيطة، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، مع أهمية استخدام المظلات وشرب كميات كافية من المياه للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.