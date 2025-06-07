الصحة لـ"دوت الخليج: الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة وفرق وقائية وراجلة لتقديم الخدمات الطبية

أكد المتحدث الصحي لوزارة الصحة المهندس خالد آل طالع لـ" دوت الخليج " خلال الإحاطة الإعلامية لموسم الحج، أن الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة ولم تحدث ولله الحمد أي تفشيات أو أمراض وبائية هذا الموسم، مع التأكيد على أن فرقنا الوقائية والفرق الراجلة الاسعافية منتشرة ومتواجدة لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام مع التأكيد بأن التزام الحجاج بعدم الخروج تحت أشعة الشمس في أوقات الذروة والتقيد والالتزام بأوقات التفويج وكذلك استخدام المظلات وشرب الماء يساعد بالحفاظ على الحالة الصحية لضيوف الرحمن.

جاء ذلك بمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام مساء اليوم خلال، "الإحاطة الإعلامية لحج 1446 - 2025" بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان بن راشد النويمي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس خالد بن سعود آل طالع، ومتحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج صالح بن إبراهيم الزويّد.

واضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس خالد بن سعود آل طالع، حول انتقال الحجيج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، مرورًا بأداء مناسكهم في منى بانسيابية عالية، منوهاً بأن الطرق ملئة بالفرق الصحية الراجلة والوحدات الصحية التي تم استحداثها في طريق المشاة والتي قدمت الخدمات الصحية العاجلة بشكل فوري لضيوف الرحمن؛ وفق خدمات صحية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية، لتجعل من هذه الشعيرة الإيمانية تجربة صحية ميسرة.

وأشار إلى الأثر الملوس لتطبيق الأنظمة، والتي وجد من أهمها "لا حج بلا تصريح"، وتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها مبدأ الاستطاعة الصحية، إضافة إلى تفعيل خطط التفويج المدروسة على نجاح هذا الموسم من حج عام 1446هـ، وكان لهذه الجهود الحثيثة أثرٌ واضح ومباشر في الحد من أعداد الحالات الصحية، إذ شهدنا انخفاضًا بنسبة90٪ في حالات الإجهاد الحراري لموسم حج هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاحنا المشترك في تعزيز صحة وسلامة ضيوف الرحمن، فبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أن ما أسعد الجميع هو التزام ضيوف الرحمن وتقيدهم بالتعليمات التوعوية، حيث تم التعامل مع عدد محدود من حالات الإجهاد الحراري، وبلغت 362 حالة حتى الآن، بكفاءة عالية إلى أن تعافت بحمد الله تعالى.

وقال: في ضوء هذه الجهود المباركة، تجاوزت أعداد الخدمات الصحية المقدمة حتى اليوم العاشر من ذي الحجة أكثر من 125 ألف خدمة متكاملة، شملت استقبال أكثر من 68 الف حالة في مراكز الرعاية الصحية الأولية و تقديم الرعاية العاجلة لنحو 31 الف حالة في أقسام الطوارئ، وتنويم أكثر من 5 الاف حالة في المستشفيات، بينها2,453 حالة في أقسام العناية المركزة. وإجراء 18 عملية قلب مفتوح، و 216 عملية قسطرة قلبية، وتقديم أكثر من 9,190 خدمة افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي.

وواصل يقول: في خضم هذا النجاح الذي من الله علينا به في موسم حج هذا العام، نؤكد على أهمية استمرار التزام الحجاج بالتقيد بجداول التفويج وعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال أوقات الذروة، والتي تمتد من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصرًا، واستخدام المظلات والحرص على شرب كميات كافية من السوائل للوقاية من الجفاف والإجهاد. وأخذ فترات راحة منتظمة وعدم المبالغة في بذل الجهد. وذلك لحماية صحتهم، كما ندعوهم للتواصل مع مركز الاتصال "937" وتطبيق “صحتي” ، فالفرق الصحية على أتم الاستعداد لتلبية كل ما يحتاجونه من رعاية وتوعية، على مدار الساعة وبعدة لغات.

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس خالد بن سعود آل طالع، الجميع بالحالة الصحية للحجاج، فلم تسجل بينهم أي تفشٍ للأمراض، أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة، وذلك بتوفيق الله ثم بفضل الجهود المتكاملة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في المملكة والتي عملت بتناغم وانسجام في خدمة الحجاج؛ في انعكاس لالتزامها الراسخ بوضع صحة وسلامة ضيوف الرحمن في صدارة أولوياتها وفق تطلعات القيادة-أيدها الله-

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي ل دوت الخليج خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية بأن وزارة الحج والعمرة و المنظومة المتكاملة لمختلف الجهات الأخرى حريصة جدا على مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ووفق منهجية رقمية واضحة لقياس مؤشرات مستوى الخدمات مدعومة بجولات رقمية وفرق ميدانية والجميل في الأمر بأن الوزارة غيرت الرقابة الى الامتثال فبدلا مايكون هنالك رصد المخالفة فالأهم تعزيز امتثال الشركات بوحدة الوعي بالأنظمة والمعايير من خلال أولا التوعية بالانظمة والتعليمات وثانيا تعزيز ممارسة الأنظمة والتعليمات والمعايير وثالثا قياس الامتثال وأن أخلت أي شركة بعد ذلك تحاسب وقدم الشكر والتقدير لحجاج بيت الله الحرام على امتثالهم بالسلوكيات والتنبيهات والتعليمات الصادرة وللشركات المقدمة للخدمات وامتثالهم للضوابط والانظمة الموضوعة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان بن راشد النويمي، إن نموذج إدارة الحشود هو صناعة سعودية.. أحد أكثر النماذج تعقيدًا وتقدمًا، أعداد ضخمة، ومحددات بيئية وزمانية ومكانية، ومع ذلك يُحقق أعلى مستويات السلامة والانسيابية خلال الأيام 8 و9 و10 من ذو الحجة تم تنفيذ عدد من خطط وعمليات التفويج، شملت هذه الخطط تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، حيث فضل 64% من الحجاج التصعيد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، بينما اختار36% منهم التصعيد المباشر إلى مشعر عرفات.

وقال: في اليوم التاسع، اكتملت عمليات النفرة إلى مشعر عرفات، وبحلول غروب الشمس بدأت عمليات الإفاضة إلى مشعر مزدلفة. في مشعر مزدلفة 50% من الحجاج اختاروا المبيت، بينما ابدا 30% رغبتهم في البقاء لمنتصف الليل، وفضل 20% من الحجاج حط الرحال خلال المشعر، وابتداء من مساء أمس وحتى 4 فجراً من أول أيام التشريق سيُتم بإذن الله تعالى كافة الحجاج رميهم لجمرة العقبة الكبرى وذلك وفق خطط وجداول التفويج المعتمدة، كما بلغ عدد من أدوا طواف الإفاضة والسعي أكثر من 436 ألف حاج، حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، حسب ما أفادت به الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأطلقت الهيئة خدمة إلكترونية جديدة، عبر موقعها الإلكتروني، تتيح لقاصدي المسجد الحرام معرفة الحالة اللحظية للكثافة في منطقتي المطاف والمسعى، تمكنهم من اختيار الوقت المناسب للتوجه إلى أداء الطواف والسعي.

واستطرق بقوله: نحن نؤمن أن أفضل خدمة هي التي لا تٌرى ولكن تُشعر، الحمد لله، جميع ما ذكرنا، تم بانسيابية عالية، وبإشراف فرق ميدانية مؤهلة، وبالتنسيق مع شركاء المنظومة، دون تسجيل أي ازدحامات أو اختناقات في الحركة، وتعمل في الحج، التكنولوجيا بصمت، هدفها رفع المشقة عن حجاج بيت الله، واصلت بطاقة "نسك" القيام بدورها المحوري في ضبط وتنظيم مسارات الحجاج، حيث تم استخدامها في أكثر من ٥.٥ مليون عملية قراءة إلكترونية حتى الآن، ووقد ساعد تطبيق نسك، وخدمة الخرائط التفاعلية، في توجيه أكثر من 35 ألف حاج، كما تم ربط أكثر من 400 ألف حقيبة للحجاج ب "نسك كيو ار" لسهولة نقلها والحفاظ عليها من الفقد والضياع، في حين، قدمت مراكز "نسك عناية" أكثر من ٥٠ ألف خدمة ارشادية وتوجيهية حتى الآن، موزعة على أكثر من 236 مركز ونقطة اتصال منتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقدم مركز الاتصال "1966" أكثر من 310 آلاف خدمة، بمعدل سرعة رد بلغت "3 ثواني" للإجابة على الاستفسارات والتوجيه في كل مراحل الحج.

ولفت إلى أنه على صعيد الجولات الرقابية، نفّذت مراكز "امتثال" أكثر من 65 ألف جولة رقابية حتى هذه اللحظة، شملت مساكن الحجاج ومرافق تقديم الخدمات المختلفة، مع محدودية حالات القصور بنسبة 10% فقط. جرى التعامل معها فورًا من قِبل الفرق الرقابية المختصة، مما انعكس على مستوى الأداء الميداني، وجودة الخدمات، لذا ومن خلال كفاءة الجهود التوعوية والتنظيمية الكبيرة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع شركائها في منظومة الحج، ساهمت تلك الجهود في انخفاض لافت في عدد الملاحظات المرصودة بنسبة تجاوزت 71% مقارنة بالعام الماضي، "من 23 إلى 6 آلاف ملاحظة.

واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، مفيداً في ضوء درجات الحرارة المرتفعة، تجدد وزارة الحج والعمرة التأكيد على أهمية الالتزام بجداول التفويج المعتمدة، وعدم مخالفتها تحت أي ظرف، التزام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات خلال ساعات النهار، من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا، خلال أيام التشريق، وذلك تفاديًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس، وتواصل الوزارة إلى جانب شركائها، متابعة خدمة ضيوف الرحمن حتى اكتمال الموسم بإذن الله تعالى، فالمملكة العربية السعودية لا ترى في تنظيم الحج مجرد مهمة، بل شرف عظيم نرتبط به دينيًا وتاريخيًا، تقدمه بحس المسؤولية، وبروح الكرم والضيافة السعودية، داعياً الله تعالى أن يُتمّ لضيوف الرحمن حجّهم بالقبول، وأن يعودوا إلى ديارهم بقلوب مطمئنة، وذكرى خالدة.

من جانبه هنأ المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، حجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين، قائلاً: نحمد الله على توفيقه في إتمام عمليات نقل الحجاج ضمن رحلة المشاعر المقدسة بنجاح، حيث عاد ضيوف الرحمن صباح اليوم إلى مشعر منى، بعد أن أدّوا طواف الإفاضة ورموا جمرة العقبة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وأوضح أن قوات أمن الحج تواصل أداء مهامها لحماية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم خلال وجودهم في مشعر منى، وأثناء تأديتهم لمناسكهم في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات، ويشمل ذلك تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في جميع الطرق التي تربط المخيمات بمنشأة الجمرات والمسجد الحرام، سواء في المطاف والمسعى، أو عند المداخل، أو حول أحواض الرمي، داعياً الحجاج الكرام إلى مواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، خصوصًا ما يتعلق برمي الجمرات والطواف والسعي، وذلك من خلال الالتزام بجداول التفويج، واتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام، مع التحلي بالهدوء والنظام في التنقل.

وحث ضيوف الرحمن الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم، كما تشير الإحصائيات الأمنية إلى أثر الجهود التي بذلتها الجهات الأمنية كافة، وكان لها دور فاعل في نجاح الخطط التشغيلية المعتمدة، وقد بلغ إجمالي عدد الحملات الوهمية والمكاتب غير المرخصة حتى الآن 436، وبلغ عدد قرارات اللجان الإدارية الموسمية 418 قراراً، فيما تم ضبط 462 ناقلاً ومساهماً مخالفاً.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، استمرار الجهود الأمنية والتنظيمية وفق الخطط المعتمدة، لضمان سلامة ضيوف الرحمن حتى إتمام مناسكهم وعودتهم بسلام، سائلاً الله التوفيق والسداد في أداء هذا الشرف العظيم، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وبدوره تطرق متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج صالح بن إبراهيم الزويّد، لسير الخطط التشغيلية لقطار المشاعر وفق ما هو مخطط له، حيث واصل القطار اليوم تقديم خدماته لليوم الرابع على التوالي، مقدمًا تجربة نقل آمنة وميسرة لحجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، مشيراً إلى أنه خلال يوم أمس، وفي مرحلة النفرة التي بدأت من غروب شمس يوم عرفة وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، انتقل أكثر من 294 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، ثم انتقل أكثر من 349 ألف حاج عبر القطار من مزدلفة إلى منى في المرحلة التي تلتها، وفي تمام التاسعة من صباح هذا اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر، والتي تربط بين محطات عرفة ومزدلفة، ومنى، وصولًا إلى منى الجمرات، وستستمر هذه الخدمة حتى غروب شمس يوم 13 ذي الحجة.

وبين أن عدد المستفيدين من القطار حتى الآن تجاوز أكثر من مليون راكب انتقل بين المشاعر بسهولة وانسيابية تامة، معاوداً الإشارة إلى الجهد التكاملي الذي يقوم به المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إذا قام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء محطة لنقل الحجاج من غرب الجمرات إلى المسجد الحرام بطاقة استيعابية تصل إلى نقل 20 ألف راكب في الساعة، من خلال 100 حافلة مفصلية بسعة 125 راكب لكل حافلة، وذلك تسهيلاً لنقلهم لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسكهم في مسار ترددي مخصص معزول يفصل حركة الحافلات عن المشاة، ويقلل مدة انتقال الضيوف من مشعر منى إلى الحرم المكي إلى حوالي 20 دقيقة فقط، إضافة إلى حافلات مكة والتي تربط أكثر من 430 محطة توقف في 12 مسار، من بينها 4 محطات بالمنطقة المركزية تخدم النقل الى المسجد الحرام، وكذلك أجرة مكة المتواجدة في 25 محطة توقف.

وأشاد بالمعدل العام المرتفع لامتثال شركات النقل المرخصة للأنظمة والتعليمات حيث نفذّت الفرق الرقابية للهيئة العامة للنقل أكثر من 300 ألف عملية فحص رقابية ولاحظنا معدلات امتثال مرتفعة، كما يشارك المركز الوطني لسلامة النقل بدور مهم في دعم الجهود لتعزيز مستويات السلامة، عبر تلقي البلاغات المتعلقة بسلامة أنماط النقل التي يستخدمها ضيوف الرحمن لضمان رحلة آمنة ميسرة، مضيفاً في الجانب اللوجستي، قدّم البريد السعودي “سبل” هذا العام شراكة مع وزارة الصحة ساهم من خلالها بنقل أكثر من 10,000 عينة دم بموثوقية عالية، تعزيزًا لجاهزية المستشفيات، بالإضافة لتمكين 348 جهة من تنفيذ أكثر من 63,000 عملية عبر “البريد الرسمي ” خلال موسم الحج.

وأعلن متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عن جاهزية كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن، عبر 6 مطارات مخصصة لهم سواء لحجاج الداخل أو الخارج، ومؤكداً على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات المتعلقة بشحن الأمتعة، واشتراطات النقل الجوي، خاصة ما يتعلق بأوزان الحقائب والأمتعة المسموح بها، ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية مستمرة لتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية عبر أكثر من 45 ألف من الكوادر الوطنية، لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم تجربة حج أسهل، وخدمات أعلى جودة، وتنقل أكثر سلاسة، حتى انتهاء الموسم ومغادرة آخر الرحلات؛ مجسدة توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم كل الدعم والاهتمام الدائم لخدمة الحجاج، ليؤدوا نسكهم بيسر وطمأنينة.