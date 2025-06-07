السعودية | “الداخلية” تصدر قرارات بحق 17 مخالفاً لأنظمة الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ضبطت قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة، 3 وافدين و14 مواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 109 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت وزارة الداخلية بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط