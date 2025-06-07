السعودية | “السعودية للكهرباء”: يوم العيد يسجل أحمالًا بلغت (351) ميجاوات في مشعر منى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت الشركة السعودية للكهرباء أحمالًا كهربائية في أول أيام عيد الأضحى بمشعر منى، وبلغت الأحمال المُسجّلة (351) ميجاوات، بزيادة قدرها (5.5%) مقارنةً بالعام الماضي، مؤكدة عدم تسجيل أي انقطاعات أثّرت في الشبكة، ومشددة في الوقت ذاته على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات التي تراقب أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام تسير وفق ما هو مخطط له، مشيرةً إلى حرصها على تقديم خدمة كهربائية عالية الموثوقية والكفاءة، بما يحقق راحة حجاج بيت الله الحرام، من خلال عدد من المشاريع الكهربائية الجديدة التي نُفذت خلال العام الجاري لتعزيز المنظومة الكهربائية في مشعري عرفات ومِنى.

وبيّنت الشركة أنها نفّذت مشاريع نوعية لتأمين طاقة كهربائية مستقرة وموثوقة لخدمة مخيمات الحجاج، ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة خلال موسم الحج.

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