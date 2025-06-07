السعودية | ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين: خيرات المملكة تجوب العالم والبرنامج يحظى بتقدير جميع المسلمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن خيرات المملكة تجوب دول العالم من بناء للمساجد وتوزيع للمصاحف بلغات عالمية وجهودها في نشر الوسطية والاعتدال.

وأشاد إمام وخطيب بجمهورية سيريلانكا الدكتور عبدالستار خان، بجهود رجال الأمن في انسيابية الحج ما كان له بالغ الأثر في الراحة خلال التنقلات بالمشاعر المقدسة التي قربت المسافات وسهلت الطرق، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة.

وعبر الحاج رفلي غاني من جمهورية إندونيسيا، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في هذا العام، مؤكدًا أن البرنامج يحظى بتقدير جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض ويحقق التكامل والتواصل بين المسلمين.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، استضاف في موسم حج هذا العام (2443) حاجًا وحاجة من (100) دولة من دول العالم.

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