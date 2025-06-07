ولي العهد: سنواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن

في الوقت ذاته، أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بما يبذله العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون كذلك رجالًا ونساءً من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة؛ لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.
جاء ذلك في أثناء استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى من الأمراء ومفتي عام المملكة، والمدعوين من دول مجلس التعاون والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.
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