شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: شهدنا اليوم نجاحًا متواصلاً في خدمة ضيوف الرحمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة شهدت نجاحًا متواصلاً في خدمة ضيوف الرحمن.

وشدد أن الدولة ماضية في بذل أقصى الجهود لتوفير سبل الراحة والتيسير للحجاج، بما ينسجم مع رسالتها الدينية ومسؤوليتها تجاه الحرمين الشريفين.

وقال سموه في كلمته : “شهدنا اليوم نجاحًا متواصلاً في خدمة ضيوف الرحمن، سنواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن”، بحسب العربية.

وأشاد ولي العهد بما يبذله العاملون في مختلف القطاعات من جهود مخلصة لتنفيذ سياسة الدولة في خدمة الحجاج، مثمنًا تفانيهم في أداء واجبهم الوطني والديني.