شكرا لمتابعة خبر عن ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في منى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في مشعر منى، حيث رموا الجمرات في أول أيام التشريق، ابتداءً من الجمرة الصغرى، مرورًا بالوسطى، وختامًا بجمرة العقبة الكبرى، مستخدمين سبع حصيات لكل جمرة، اتباعًا لسنة النبي ﷺ.

ويتوجه عدد من الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، يعقبه السعي بين الصفا والمروة .

ويُسمح للحجاج بأداء طواف الإفاضة في أي وقت بعد رمي جمرة العقبة، وتستمر شعيرة رمي الجمرات طوال أيام التشريق الثلاثة، وهي من الشعائر التي تُجسد ذكرى رجم النبي إبراهيم عليه السلام للشيطان في المواقع التي حاول فيها منعه من تنفيذ أمر الله.