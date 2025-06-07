شكرا لمتابعة خبر عن رجال الأمن يساعدون الحجاج في المشاعر المقدسة خلال أداء المناسك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل فرق رجال الأمن في المشاعر المقدسة تقديم الدعم والمساندة للحجاج أثناء تأدية مناسكهم بكل حب.

ففي مشهد إنساني مؤثر، قام أحد رجال الأمن برش الماء البارد فوق رؤوس الحجاج لتلطيف الأجواء وتخفيف وطأة الحرارة الشديدة، بينما ساعد آخر حجاجًا تائهين علن طريقهم، ووقف ثالث بجانب كبار السن لتقديم المساعدة اللازمة.

كما حرص رجال الأمن على توزيع عبوات المياه على الحجاج لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و حرصهم على توفير كل سبل الراحة للحجاج .