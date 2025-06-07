شكرا لمتابعة خبر عن الشاعر مشعل الحارثي يبدع في قصيدة حفل استقبال ولي العهد: “معزي الثاني ما يشبهه أربعين” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حفل استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحظة أدبية لافتة، حيث ألقى الشاعر العقيد مشعل بن محماس الحارثي قصيدة وطنية مؤثرة، حازت إعجاب الحضور وتفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في مطلع القصيدة بيت لقي صدى كبيرًا: “معزي الثاني ما يشبهه أربعين.. شبيهٍ لجده وأبوه أبو فهد”

وقد حملت القصيدة معاني الولاء والانتماء، واستحضرت التاريخ القيادي لأسرة آل سعود، مؤكدةً ما يمثله سمو ولي العهد من امتداد لنهج المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله.

وقد تداولت القصيدة على نطاق واسع، حيث أثنى الجمهور على صدق معانيها وجزالة ألفاظها، مؤكدين أنها تليق بالمناسبة الوطنية وبشخصية سمو ولي العهد الملهمة.