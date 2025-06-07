شكرا لمتابعة خبر عن تجهيزات متقدمة وجلسات راقية بمخيمات منى لراحة ضيوف الرحمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مخيمات مشعر منى استعدادات استثنائية هذا العام، حيث رصدت تجهيزات متطورة وجلسات فاخرة تهدف إلى تعزيز راحة الحجاج وتوفير بيئة ملائمة لأداء المناسك بكل يسر.

وبحسب تقرير قناة “الإخبارية”، فقد شهدت المخيمات نقلة نوعية في مستوى التجهيزات والخدمات، شملت تحسينات في أنظمة التكييف وتوزيع المساحات الداخلية، إضافة إلى توفير وسائل راحة متكاملة، وخدمات صحية وغذائية تلبي احتياجات الحجاج على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تقودها المملكة بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتيسير أداء المناسك وتقديم أفضل مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، في إطار رؤية المملكة الهادفة إلى الارتقاء بتجربة الحاج منذ لحظة قدومه وحتى مغادرته.