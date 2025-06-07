شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يقبّل يد أخيه الأمير سلطان بن سلمان في لفتة تقدير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يد أخيه الاكبر الأمير سلطان بن سلمان، وذلك خلال حفل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر منى.

وأظهر مقطع فيديو متداول، هذه اللفتة التي جاءت تعبيرًا عن الاحترام والتقدير للأخ الأكبر، وعكست القيم الراسخة في قيادة المملكة القائمة على التوقير وصلة الرحم، حيث عبّر كثير من المواطنين عن إعجابهم بالمشهد الذي يعكس التواضع والوفاء بين أفراد الأسرة المالكة.

وانتشرت اللقطة على نطاق واسع، مرفقة بعبارات الإشادة بمكانة الأمير سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء عربي ومسؤول حكومي بارز سابق، إضافة إلى الإشادة بتصرف ولي العهد الذي أكد عمق الروابط العائلية في قلب قيادات المملكة.