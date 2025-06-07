النقل: جاهزون لمغادرة الحجاج عبر 6 مطارات

ونجحت الوزارة في نقل أكثر من 349 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر، إضافة إلى انتقال أكثر من 294 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام نفس القطار.
وجاءت هذه التصريحات ضمن الإحاطة الإعلامية الموحدة التي عقدها مركز العمليات الإعلامي للحج بمشاركة متحدثي وزارات الداخلية، الحج والعمرة، الصحة، ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة الحجاج وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة خلال أداء مناسكهم، بما يعكس حرص الوزارة على دعم موسم الحج بنجاح وكفاءة عالية.
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