وأكد خلال الإحاطة الإعلامية لمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج، ضبط 462 ناقلا مخالفا قاموا بنقل المخالفين عند محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة عند مداخلها.
وأشار إلى أن قوات أمن الحج تواصل أداء مهامها لحماية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم خلال أدائهم مناسكهم، مشيرا إلى إتمام نقل الحجاج ضمن رحلة المشاعر المقدسة بنجاح وعودتهم إلى مشعر منى بعد أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث وزارة الداخلية: تم ضبط 436 حملة حج غير مرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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