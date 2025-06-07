متحدث وزارة الداخلية: تم ضبط 436 حملة حج غير مرخصة

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب عن ضبط 436 حملة حج غير مرخصة حتى الآن، وإخراج عدد من مخالفي الأنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات الزيارة.

وأكد خلال الإحاطة الإعلامية لمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج، ضبط 462 ناقلا مخالفا قاموا بنقل المخالفين عند محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة عند مداخلها.

وأشار إلى أن قوات أمن الحج تواصل أداء مهامها لحماية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم خلال أدائهم مناسكهم، مشيرا إلى إتمام نقل الحجاج ضمن رحلة المشاعر المقدسة بنجاح وعودتهم إلى مشعر منى بعد أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.