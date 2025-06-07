السعودية | “سدايا” تدعم منظومة الحج بكاميرات بعيدة المدى معززة بالذكاء الاصطناعي لتأمين التنقل بالحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة الداخلية منظومة حج هذا العام 1446هـ، بكاميرات بعيدة المدى مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة العمليات، وتمكين الجهات المعنيّة العاملة في المواقع الحيوية بالحج، خاصة في المشاعر المقدسة.

وتعمل هذه الكاميرات الذكية على تمكين الجهات المعنية من أداء مهامها بكفاءة أعلى، خاصةً في المشاعر المقدسة، من خلال توفير تغطية شاملة ورصد لحظي يعتمد على حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح سرعة الاستجابة واتخاذ القرار الفوري خلال الوقوف على المشهد العام للحج.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لخطة التطوير المستمر لمنظومة “سواهر”، حيث تستند هذه الكاميرات على قدرات متقدمة في المراقبة الأمنية للمواقع، واكتشاف الحالات المخالفة للأنظمة والمتسللين من الخليج 365 البرية، كما تمثل الكاميرات بعيدة المدى نقلة نوعية في تقنيات الرصد، بفضل قدرتها على تغطية مساحات شاسعة تصل إلى عدة كيلومترات، مع إمكانية عالية لتتبع الأفراد والمركبات، وتم استخدامها ميدانيًا في مشعري منى وعرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث أظهرت نتائج التشغيل الأولي للتقنيتين تحسنًا واضحًا في سرعة الاستجابة، ودقة التنبؤ، وكفاءة التغطية الشاملة للمواقع المستهدفة.

وتسعى “سدايا” بالتعاون مع وزارة الداخلية في المرحلة القادمة إلى توسيع نطاق تطبيق هذه التقنيات لتشمل مواقع إضافية، مع الاستمرار في دمج حلول ذكية متقدمة تُسهم في بناء منظومة مراقبة أكثر تطورًا وفعالية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ورؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط