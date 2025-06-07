السعودية | جمعية غيث تُنفذ مشروع “الإرشاد الراجل” داخل المسجد الحرام لخدمة نصف مليون حاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت جمعية غيث الخيرية تنفيذ مشروع “الإرشاد الراجل” داخل المسجد الحرام وساحاته، مستهدفًا نحو (500) ألف حاج، ضمن جهودها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بالشراكة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف المشروع، المنفذ ضمن مبادرة “اسألني” التابعة لإدارة الإرشاد المكاني للحشود بالهيئة، إلى تعزيز كفاءة وفاعلية إرشاد الحجاج والزوار داخل المسجد الحرام، عبر فرق ميدانية مؤهلة تسهم في تسهيل حركة ضيوف الرحمن، وتقديم تجربة دينية ميسّرة وآمنة، تعكس عناية المملكة واهتمامها الكبير بضيوف بيت الله الحرام.

ومن المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من نصف مليون حاج، من خلال أكثر من (50) مرشدًا ميدانيًا مدرّبًا، موزعين في نقاط إستراتيجية داخل الحرم وساحاته، مع توفير خدمات الإرشاد بأربع لغات رئيسية على الأقل، لتلبية التنوع الثقافي واللغوي بين الحجاج، مما يسهم المشروع في تقليل حالات التوهان والفقدان، ويُنفذ بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ويأتي المشروع ضمن مستهدفات جمعية غيث الخيرية لتنفيذ مبادرات متنوعة تخدم الحجاج وزوار بيت الله الحرام، من بينها إطعام حاج، وسقيا حاج، وحقيبة العناية بالحاج.

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