شكرا لمتابعة خبر عن أحد الحجاج: نسيت أدويتي في المدينة ووجدتها في مكة بكل سهولة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى أحد الحجاج موقفًا مؤثرًا مرّ به خلال رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، حين نسي أدويته الخاصة بالأمراض المزمنة في المدينة المنورة، لكنه فوجئ بحجم الرعاية الطبية التي تلقاها فور وصوله إلى مكة.

وقال الحاج: “عندي بعض الأمراض المزمنة، وأحضرت معي أدويتي، لكني وضعتها في ثلاجة السكن في المدينة، ونسيتها عند المغادرة، ولما وصلت مكة واحتجت العلاج، ذهبت إلى المستشفى، والحقيقة ما قصروا أبدًا.. أعطوني كل الأدوية التي أحتاجها، وبالمجان.”

وأضاف: “وجدت الأدوية في نفس المخيم اللي ساكن فيه، وبدون أي تعقيدات، بالرغم من بعدي عن مدينتي ومركزي الصحي المعتاد.”