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الرئيس التركي يشيد بتنظيم موسم الحج في اتصال مع سمو ولي العهد

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الرئيس التركي يشيد بتنظيم موسم الحج في اتصال مع سمو ولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وأشاد فخامة رئيس الجمهورية التركية في بداية الاتصال بحسن التنظيم لموسم الحج هذا العام، وبنجاح الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

كما هنأ فخامته، سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى، فيما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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