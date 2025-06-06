شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس التركي يشيد بتنظيم موسم الحج في اتصال مع سمو ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وأشاد فخامة رئيس الجمهورية التركية في بداية الاتصال بحسن التنظيم لموسم الحج هذا العام، وبنجاح الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

كما هنأ فخامته، سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى، فيما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة المباركة.