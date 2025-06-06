شكرا لمتابعة خبر عن شقيق الدكتور عبدالملك قاضي: الجاني ادعى أنه مندوب توصيل وطعنه رغم منحه المال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أسامة بكر قاضي، شقيق المغدور الدكتور عبدالملك قاضي، تفاصيل الجريمة المؤلمة التي راح ضحيتها شقيقه داخل منزله بمدينة الظهران، بعد تعرضه للطعن على يد مقيم من الجنسية المصرية جاء مدعيًا أنه مندوب توصيل، ليتضح لاحقًا أنه كان ينوي السرقة تحت تهديد السلاح.

وقال أسامة وفقا لـ«عكاظ»،: “رغم أن شقيقي لم يبخل على الجاني وأعطاه المال الذي طلبه، إلا أن طمعه دفعه لتسديد طعنات قاتلة أنهت حياة أخي رحمه الله”، مضيفًا أن الجاني اعتدى أيضًا على زوجة شقيقه بطعنات نقلت على إثرها إلى المستشفى، وتلقت الرعاية الطبية اللازمة وهي الآن في حالة مستقرة ولله الحمد.

وأضاف أن الفقيد كان مثالًا في العلم والخدمة الدينية، حيث أفنى أكثر من 46 عامًا في خدمة الحديث النبوي الشريف، مشيرًا إلى أنه كان مدعومًا ومساندًا من أسرته، لاسيما من إخوانه إسماعيل وعبدالله، وواصلوا جميعًا دعمهم لمشروعه العلمي بعد وفاة والدهم بكر قاضي، الذي شجعه على تأسيس موسوعته الشهيرة.

وختم أسامة حديثه بالقول: “هذا قضاء الله وقدره، والفقيد كانت له سيرة عطرة ومكانة علمية كبيرة، أشكر رجال الأمن على جهودهم في القبض على الجاني، وقد تم تشييع أخي ودفنه في المنطقة الشرقية، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

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