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الأمير الوليد بن طلال يحتفل بعيد الأضحى بصورة مع ولي العهد

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الأمير الوليد بن طلال يحتفل بعيد الأضحى بصورة مع ولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - احتفل كبير الأعضاء الذهبيين بنادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال، بعيد الأضحى، وذلك بصورة نشرها تجمعه مع صاحب السمو الملكي، الأمير ، ولي العهد، رئيس الوزراء.

وتحمل الصورة عمق الروابط التي تجمع بين الأمير الوليد وسمو ولي العهد حفظه الله، والتي لطالما اتسمت بالثقة والتقدير.

وجاءت التهنئة في إطار ما اعتاد عليه الأمير الوليد من مشاركة محبيه ومتابعيه لمناسبات الوطن، وحرصه الدائم على إبراز روابط الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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