شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تجنّبوا التعرض للشمس من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة؛ لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكّدت الوزارة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية؛ لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.

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