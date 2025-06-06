شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: حالات إعياء بسيطة بين الحجاج بسبب الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت وزارة الصحة عددًا من حالات الإعياء البسيطة في صفوف الحجاج خلال تواجدهم في مشعر رفات، وذلك نتيجة التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنّب التعرض المباشر للشمس، خصوصًا في الفترة ما بين العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا.

كما شددت على ضرورة البقاء في أماكن مظللة، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل، بالإضافة إلى استخدام المظلات الشمسية للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكدت الصحة أن فرقها الميدانية تواصل تواجدها في مختلف مواقع المشاعر المقدسة، وتعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية والوقائية، ضمن منظومة متكاملة يجري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.