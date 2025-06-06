شكرا لمتابعة خبر عن صورة مؤثرة لطفلة رضيعة تبتسم لوالدها أثناء لمسها الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر، انتشرت صورة لطفلة رضيعة بين ذراعي والدها أثناء موسم الحج، حيث تبتسم بسعادة عفوية وهي تلامس ستار الكعبة المشرفة، في مشهد يجمع بين البراءة والروحانية.

وظهرت الطفلة في حضن والدها الذي كان يرتدي لباس الإحرام، وهو يرفعها نحو الكعبة الشريفة بكل حنان، لتلتقط الكاميرا لحظة نادرة لطفل يلامس أطهر بقاع الأرض بابتسامة عفوية مشرقة، خطفت قلوب الآلاف ممن شاهدوا الصورة.

وقد حظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين، الذين وصفوها بأنها من أجمل اللقطات الإنسانية في موسم الحج لهذا العام، مؤكدين أن هذه الابتسامة الطاهرة تعبّر عن السكينة والطمأنينة التي تمنحها الكعبة للمؤمنين.

يُذكر أن مثل هذه اللحظات المؤثرة تمثل جانبًا هامًا من تجربة الحج، حيث يتشارك الحجاج من مختلف الجنسيات مشاعر الخشوع والإيمان في أقدس بقاع الأرض.