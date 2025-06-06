شكرا لمتابعة خبر عن مشهد إنساني مؤثر لحاجة من شرق آسيا ورضيعها يلامس قلوب الملايين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاجة من شرق آسيا تطوف حول الكعبة المشرفة حاملةً رضيعها بين ذراعيها، في لقطة استثنائية جمعت بين قدسية المكان وحنان الأم.

وظهرت الحاجة في الفيديو وهي تمضي بخطى هادئة وسط جموع الطائفين، بينما تحرص بلمسة أم حانية على حماية طفلها النائم من الشمس، مستخدمةً طرف ردائها كستار خفيف يظلل وجهه، وهذا المشهد العفوي، بما فيه من طمأنينة وإيمان، أسر قلوب المتابعين ولاقى تفاعلًا واسعًا.

وتوالت التعليقات المعجبة بالمقطع، حيث وصفه كثيرون بأنه “أجمل ما شوهد على الإنترنت اليوم”، مشيدين بما يحمله من رسائل سامية عن التضحية والحب والارتباط الروحي العميق بين الأم وطفلها في رحاب أطهر البقاع.

ويُعد هذا المقطع واحدًا من سلسلة من المشاهد المؤثرة التي تتكرر كل عام في موسم الحج، والتي تعكس روح الإسلام الجامعة وتنوع المسلمين القادمين من مشارق الأرض ومغاربها، يجمعهم هدف واحد وقلب واحد.