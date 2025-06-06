شكرا لمتابعة خبر عن سيارة إسعاف تصعد عبر مصعد داخل منشأة الجمرات لإنقاذ حاج تعرض لأزمة صحية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد نادر وملفت، رُصدت اليوم سيارة إسعاف وهي تتحرك عبر أحد المصاعد داخل منشأة الجمرات بمكة المكرمة، في إطار عملية إخلاء طبي لحاج تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

وأظهرت المقاطع المصورة انتقال المركبة الإسعافية داخل مبنى الجمرات بواسطة مصعد مصمم لاستيعاب المركبات، ما مكن الفرق الطبية من الوصول السريع إلى الحالة ونقلها دون تأخير، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بهذا الشكل داخل المشاعر المقدسة.

وجاء الاستعانة بالمصعد كخيار تكتيكي لتفادي الازدحام وتسهيل حركة الإخلاء في منطقة تشهد كثافة بشرية عالية خلال موسم الحج. ويؤكد ذلك على جاهزية فرق الطوارئ، وتكامل خطط الإغاثة الصحية داخل منشآت الحج، بما يشمل المعدات، الكوادر، ومسارات التدخل السريع.

وتُعد منشأة الجمرات من أكثر المواقع ازدحامًا خلال موسم الحج، ولهذا تُسخر الجهات المعنية كافة الإمكانات لضمان الاستجابة الفورية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تجهيز الموقع هذا العام بأكثر من 900 سيارة إسعاف و11 طائرة إخلاء طبي، ضمن خطة طوارئ موسّعة تراعي جميع السيناريوهات.