الحجيج يتوافدون لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيمٍ دقيق وإجراءات أمنية وصحية مكثفة تسهم في انسيابية حركة الحشود وضمان سلامتهم.

ويُعدّ رمي جمرة العقبة من أبرز مناسك الحج، حيث يبدأ وقت الرمي من منتصف الليل لمن تعجل وخرج من مزدلفة ليلًا، ويستمر كامل يوم العيد.

والأولى عدم تأخير الرمي حتى فجر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لمن استطاع.

وقد رمى رسول الله ﷺ جمرة العقبة بعد أن خرج من مزدلفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فوصل إلى الجمرة في وقت الضحى.