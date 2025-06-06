السعودية | “الأرصاد” تفعل المرحلة الثالثة من خطته التشغيلية لرصد ومراقبة أجواء منطقة الجمرات والمسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فعّل المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثالثة من خطته التشغيلية لموسم حج 1446هـ، والمخصصة لرصد ومراقبة الأجواء في منطقة الجمرات والمسجد الحرام، ضمن جهوده المستمرة لدعم الجهات المعنية بإدارة حركة الحشود، وتوفير بيانات مناخية دقيقة تسهم في رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز السلامة العامة.

وأوضح المركز، أن المرحلة الحالية تركز على مراقبة منطقة جسر الجمرات والمسجد الحرام، عبر شبكة رصد متقدمة تشمل محطات أوتوماتيكية وثابتة ومتنقلة تغطي المشاعر المقدسة بنسبة 100٪، وتعمل على قياس عناصر الطقس من درجات حرارة ورطوبة وسرعة رياح وتحديثها بشكل لحظي.

وبيّن أن غرفة العمليات في مشعر منى تتابع الأجواء ميدانيًا على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مستفيدة من تقنيات الرصد الحديثة كصور الأقمار الصناعية، ورادارات الطقس، والنماذج العددية؛ لتوفير نشرات دورية، وتوصيات تدعم اتخاذ القرار المناسب ميدانيًا.

ويواصل المركز جهوده بالتنسيق مع كافة الجهات التشغيلية والخدمية، ضمن منظومة عمل تكاملية؛ تهدف إلى تقديم خدمات أرصادية عالية الدقة، تسهم في تسهيل أداء المناسك وتحقيق أعلى درجات الطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام.

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