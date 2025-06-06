السعودية | استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح، كما استشهدت سيدة جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال مركز إيواء في جباليا شمال القطاع.

وأشارت المصادر الطبية إلى استشهاد صحفي متأثرًا بجروحه التي أصيب بها أمس، في قصف الاحتلال تجمعًأ للصحفيين في ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة القرارة جنوب القطاع، والأحياء الشرقية من مدينة غزة.

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