وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة المشاركة في الحج

تفقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة المشاركة ضمن قوات أمن الحج. واستمع وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية, لشرح عن استعدادات القوات لتنفيذ المهام المناطة بها، مثمنًا الدور الذي تقوم به قوات الأمن الخاصة ضمن منظومة قوات أمن الحج.



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