ضبط 119 وافدا من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة الحج

الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة يؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم، طواف الإفاضة في المسجد الحرام، أحد أركان الحج الأساسية، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على... منى: منى: دوت الخليج 10 ذو الحجة 1446 هـ 10 ذو الحجة 1446 هـ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يحطّون رحالهم في منى لرمي جمرة العقبة وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى مشعر منى... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 10 ذو الحجة 1446 هـ 10 ذو الحجة 1446 هـ أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحى أدّى جموع المصلين بالمسجد النبوي اليوم، صلاة عيد الأضحى، يتقدمُهم صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 10 ذو الحجة 1446 هـ 10 ذو الحجة 1446 هـ المعيقلي: اجتمع في هذا اليوم عيدان عيد الأضحى ويوم الجمعة فمن شهد العيد سقطت عنه الجمعة أدى المصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية.وأمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 10 ذو الحجة 1446 هـ 10 ذو الحجة 1446 هـ الحجيج يتوافدون لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيمٍ... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 10 ذو الحجة 1446 هـ 10 ذو الحجة 1446 هـ وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة المشاركة في الحج تفقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيزقوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة... عرفات: دوت الخليج عرفات: دوت الخليج 10 ذو الحجة 1446 هـ 10 ذو الحجة 1446 هـ 416 عملية فحص على المركبات كل ساعة في موسم الحج تواصل الهيئة العامة للنقل والمتمثلة بفرقها الرقابية جولاتها الميدانية، خلال موسم الحج (1446هـ)، ونفذت في السابع من شهر ذي الحجة 10... عرفات: دوت الخليج عرفات: دوت الخليج 09 ذو الحجة 1446 هـ 09 ذو الحجة 1446 هـ

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