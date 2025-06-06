شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين: نحمد الله على شرف خدمة الحرمين ونسأل أن يتقبل من الحجاج حجهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عبّر فيها عن شكره وامتنانه لله تعالى على نعمة خدمة الحرمين الشريفين، مهنئًا حجاج بيت الله الحرام والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدته، عبر منصة إكس: “نحمد المولى سبحانه وتعالى أن أنعم علينا وشرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين، داعين الله سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته حجهم ونسكهم وطاعاتهم، وأن يحمل عيد الأضحى المبارك الخير والسلام والمحبة لأمتنا والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير”.

وقد لاقت كلمة خادم الحرمين الشريفين، تفاعلًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين والحجاج عبر مختلف المنصات، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم بكل أمن وسلام.

وتأتي هذه الرسالة ضمن تقاليد سنوية يحرص فيها خادم الحرمين الشريفين على مشاركة الأمة الإسلامية فرحتها، وتجديد التأكيد على رسالة المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم.