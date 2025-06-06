شكرا لمتابعة خبر عن صورة العيد: مشهد طفولي يُجسّد براءة وفرحة الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لافتة ومعبّرة التُقطت في أحد أحياء المملكة، توثّق لحظة بريئة من صباح عيد الأضحى، حيث ظهرت مجموعة من الفتيات الصغيرات بملابس العيد الزاهية وهنّ يقفن حول سيارة “وانيت” تقل أضاحي العيد في صندوقها الخلفي.

والتُقطت الصورة بعفوية تامة، وجسّدت روح العيد ومشاعر الطفولة الصادقة تجاه هذه الشعيرة الدينية، حيث بدت الفتيات وهن يُحدقن في الأضاحي بنظرات بريئة ملؤها الفضول والدهشة، في مشهد يُلامس الوجدان ويختزل الكثير من القيم الأصيلة.

وقد لقيت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المغردين، الذين وصفوها بأنها “أجمل لقطات العيد لعام 1446هـ”، مشيرين إلى ما تحمله من دلالات عميقة تمزج بين تراث المجتمع، وبساطة الحياة، وفرحة الطفولة.

وأكد البعض أن مثل هذه الصور البسيطة تُحاكي الذاكرة الشعبية، وتُعيد للأذهان ذكريات العيد كما عاشها الأجداد.

وتتزامن هذه الصورة مع أجواء العيد التي تعم مختلف مدن وقرى المملكة، حيث تبرز مشاهد الأضاحي وتبادل التهاني ولباس العيد كجزء من الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يتجدد مع كل عيد، في لوحة إنسانية تتوارثها الأجيال.