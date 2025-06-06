416 عملية فحص على المركبات كل ساعة في موسم الحج

وفيما يتعلق بمعدلات الامتثال للأنظمة، حقق نشاط تأجير السيارات نسبة امتثال بلغت (99%)، في حين سجل نشاط نقل البضائع معدل امتثال وصل إلى نحو (98%)، وبلغت نسبة الامتثال في نشاط الأجرة (82%)، وسجل نشاط النقل المتخصص (79%). وكشفت الهيئة العامة للنقل عن أن المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية تعددت ما بين عدم تدوين أي بيانات مطلوبة في كشف التحميل عند النقل بين المدن، وعدم التزام السائقين بالزي المعتمد، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على التصاريح النظامية، وتشغيل حافلة غير مجهزة فنيًا.
وعالجت الهيئة العامة للنقل أكثر من 451 بلاغًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار جهودها المستمرة لخدمة المستفيدين وتعزيز جودة خدمات النقل المقدمة خلال موسم الحج.
ونفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة أكثر من 5894 مقابلة ميدانية لقياس مدى رضا المستفيدين عن خدماتها، منذ انطلاق موسم الحج، وذلك تأكيدا على التزامها بتقديم خدمات نقل آمنة ذات كفاءة عالية لضيوف الرحمن، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى تتعلق بقطاع النقل عبر الموقع الإلكتروني: (tga.gov.sa) أو مركز الاتصال الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماع "إكس".
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