شكرا لمتابعة خبر عن في “أغبى وأخطر” عملية تهريب.. إحباط محاولة إدخال 99 وافدًا إلى مكة عبر مركبات ثقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حدثت واقعة وُصفت بأنها من “أغبى وأخطر” محاولات التهريب؛ حيث تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط مواطنَين حاولا إدخال 99 وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة إلى مدينة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩ بطريقة غير نظامية، مستغلّين مركبات ثقيلة تم تجهيزها بمخابئ سرية.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الجهات المعنية، فإن المتهمَين قاما بتعديل المركبات لتضمّ أماكن مخفية بغرض التمويه على نقاط التفتيش، في محاولة لنقل الوافدين إلى مكة المكرمة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، خاصة في ظل تشديد الإجراءات الأمنية قبيل موسم الحج.

وقد تم التحفظ على المركبات وضبط كافة المتورطين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة، مع تأكيد استمرار الحملات الأمنية لرصد ومحاسبة كل من يهدد أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

يُشار إلى أن مثل هذه التصرفات تُعد مخالفة جسيمة للأنظمة، وتعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة والترحيل للوافدين، خاصة في إطار الجهود المبذولة لحماية أمن الحج وتنظيم دخول الزوار وفق الضوابط المعتمدة.