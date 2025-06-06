شكرا لمتابعة خبر عن قائد طائرة فلاي ناس: طيران ناس يدخل الأجواء السورية بعد انقطاع 12 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لحظة وصفت بـ ”التاريخية”، خاطب الكابتن عمار الحقيل، قائد رحلة طيران ناس، المسافرين على متن الطائرة السعودية، لحظة دخولهم الأجواء السورية، إيذانًا بعودة الطيران السعودي إلى دمشق بعد انقطاع دام أكثر من 12 عامًا.

وجاءت هذه الخطوة ضمن أول رحلة مباشرة تُسيّرها شركة طيران ناس، لتكون أول ناقل جوي سعودي يستأنف رحلاته إلى سوريا، في إطار استئناف العلاقات الجوية والاقتصادية بين البلدين.

ولقيت الكلمة التي ألقاها الكابتن عمار تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الاجتماعية، حيث عبّر فيها عن فخره بالمشاركة في هذه اللحظة، مؤكدًا أن الطيران هو أحد جسور التواصل بين الشعوب، وأن عودة الرحلات تمثل خطوة نحو الاستقرار والتقارب.

وتعد هذه الرحلة بداية لانطلاقة جديدة في مسار النقل الجوي بين المملكة وسوريا، وتفتح الباب أمام تيسير حركة الأفراد والعائلات، خاصة في ظل الأواصر الثقافية والتاريخية التي تربط الشعبين.