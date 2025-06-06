شكرا لمتابعة خبر عن خطيب المسجد الحرام: مناسك الحج تؤول إلى مقاصد جليلة أعلاها توحيد الله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى، اليوم الجمعة، في المسجد الحرام.

وقال خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، خلال الخطبة: إن مناسك الحج تؤول إلى مقاصد جليلة، أعلاها توحيد الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استوت ناقته على البيداء، أهل بالتوحيد، وصعد على جبل الصفا، ودعا بالتوحيد فتارة يلبي، وتارة يهلل، وتارة يكبر.

وأضاف: لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد الصف، وجمع الكلمة، ونبذ الخلاف والفرقة، وفي الحج اجتماع ووحدة ومساواة وأخوّة؛ فربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وأصل خلقتنا واحد.

وتابع: إن من أجلّ الأعمال في هذه الأيام التقرب إلى الله بذبح الهدي والأضاحي، ويُجزئ من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ولا تجزئ العوراءُ البينُ عورها.

واستطرد: لقد مَنَّ الله تعالى على بلاد الحرمين، قيادةً وشعبًا، بشرف خدمة حجاج بيته الحرام، وزوّار مسجد نبيه الكريم، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الحجاج والزائرين، والقيام على أمنهم، وتيسير سُبل الخير لهم، لأداء مناسكهم في يُسر وسهولة واطمئنان، وأمن وأمان.

وأكمل: لقد اجتمع لنا في هذا اليوم عيدان، عيد الأضحى ويوم الجمعة، فمن شهد العيد سقطت عنه الجمعة.. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام، وتقبل حجهم وسائر أعمالهم، اللهم أتمم لهم مناسكهم، وأجب دعاءهم، وأخرجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.

ودعا خطيب المسجد الحرام: اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وبارك له في عمره وعمله، ومتعه بموفور الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين.