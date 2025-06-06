شكرا لمتابعة خبر عن مروحيات الإسعاف الجوي في المشاعر: تكلفة باهظة لخدمة ضيوف الرحمن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحرص المملكة على تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام، وتساءل الكثيرين عن تكاليف المروحيات الإسعافية التي تُحلّق يوميًا فوق المشاعر المقدسة، في مهمة لا تهدأ لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الطبي العاجل.

وتُعد مروحيات “ليوناردو” من طراز AW139 الأكثر استخدامًا في عمليات الإسعاف الجوي بالمملكة، إلى جانب طرازات أخرى مثل الإيرباص H145، التي تُجهّز بأحدث المعدات الطبية والإلكترونيات الملاحية.

ويصل سعر مروحية AW139 الواحدة إلى نحو 75 مليون ريال، ويتغير بحسب نوعية التجهيزات المطلوبة، وتصل التكاليف التشغيلية المباشرة من وقود وصيانة بـ 15,000 ريال للساعة الواحدة، دون احتساب التأمين أو رواتب الطاقم.

ويبلغ عدد مروحيات الهلال الأحمر السعودي 11 مروحية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون ريال، وتتجاوز تكلفة تشغيل الأسطول في الساعة 165,000 ريال، دون احتساب التكاليف غير المباشرة.

وتبقى جميع المروحيات في حالة جاهزية كاملة على مدار الساعة، مع استعداد الطواقم الطبية للتدخل الفوري، ما يرفع التكاليف الفعلية للتشغيل إلى مستويات أعلى بكثير، نتيجة الاستعداد الدائم والجهوزية اللوجستية.

هذا الاستثمار الضخم ليس سوى نموذج من النماذج الكثيرة التي تُقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، في صورة متكاملة من الرعاية الصحية الجوية والبرية والرقمية، لتعكس حجم العناية التي توليها القيادة لخدمة الحجاج في كل زمان ومكان.