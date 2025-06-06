السعودية | “الجوازات” تواصل أعمالها بمراكز اللجان الإدارية الموسمية في مداخل العاصمة المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل المديرية العامة للجوازات أعمالها بمراكز اللجان الإدارية الموسمية، حيث تتولى اللجان استقبال مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، الذين يُحَوَّلُون من جهات الضبط الميداني، والنظر في مخالفاتهم، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات النظامية بحقهم.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

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